«Зеленые» электростанции производят треть всей электроэнергии в мире - отчет

Из возобновляемых источников энергии человечество получает уже треть всей электроэнергии. В прошлом году мощность возобновляемых электростанций, установленных в мире, выросла на 171 гигаватт.

Об этом сообщает Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA).

Отмечается, что в течение 2018 года объем произведенного «зелеными» электростанциями электричества увеличился на 7,9% в основном благодаря установке новых солнечных электростанций.

Рост количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках, наблюдается на всех континентах и ​​во всех частях мира. Наибольший рост в 2018 году зафиксировали в Океании – на 17,7%. В Азии «зеленых» электростанций за год стало больше на 11,4%.

Около двух третей всех новых электростанций, вводимых в эксплуатацию в мире, работающих на возобновляемых источниках энергии, отмечают в IRENA

«Сильный рост в 2018 году продолжает невероятный тренд последних 5 лет, который отражает смещение акцента на возобновляемые источники энергии как драйвер мировой энергетической трансформации», – сообщил генеральный директор IRENA Аднан З. Амин.