Amazon использует систему, способную автоматически увольнять работников

В распоряжении издания The Verge оказались документы, свидетельствующие об использовании компанией Amazon системы, которая может автоматически увольнять работников.

Система отслеживает такой показатель, как «время бездействия», то есть перерывы в работе.

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Система направляет сотруднику предупреждения, а впоследствии – и уведомление о расторжении контракта.

В то же время в Amazon отрицают, что увольнение происходит автоматически и утверждают, что окончательное решение принимает человек-инспектор. Представитель компании заверил, что перед увольнением работнику предоставляют возможность пройти тренинги по увеличению производительности работы.

В период с августа 2017 года до сентября 2018 года из-за низкой производительности были уволены более 300 работников одного предприятия в Балтиморе, США. Это более 10% всего штата предприятия.

«От работников мы постоянно слышим, что к ним относятся как к роботам. За ними наблюдает автоматическая система», – заявляет председатель некоммерческой организации Institute for Local Self-Reliance Стейси Митчелл.