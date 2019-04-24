"Киевстар" увеличил инвестиции в 4G на 40%

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В I квартале 2019 года национальный телеком-оператор «Киевстар» инвестировал в развитие новых технологий почти 1 миллиард гривен, усилив свои позиции на рынке телеком-услуг.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На сегодняшний день мобильным интернетом компании пользуется более 60% абонентов. Среднее потребление дата-трафика увеличилось на 98% по сравнению с I кварталом 2018 года – до 3 Гб на абонента.
Потребление услуг мобильной телефонии также остается на высоком уровне – в среднем абонент “Киевстара” использует 585 минут в месяц.
В результате увеличения потребления мобильного интернета средний доход от абонента вырос до 60 грн – на 22,8% по сравнению с I кварталом-2018.
Отмечается, что капитальные затраты на инновации в этом периоде достигли почти 1 млрд грн.
В результате этого связь 4G на сегодняшний день работает на территории, где проживает 65% населения.
Однако в приоритете компании – покрыть всю страну и сделать доступными новые технологии для каждого украинца.
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