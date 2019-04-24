0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

Железная дорога Нидерландов тестирует онлайн-информирование о загруженности вагонов

Железная дорога Нидерландов тестирует онлайн-информирование о загруженности вагонов

В Нидерладах тестируют систему, которая оповещает пассажиров о наличии свободных мест и загруженность каждого вагона. Это позволит решить проблему неравномерного распределения пассажиров и не увеличивать количество вагонов в поездах.

Испытания сервиса проводят на платформе центрального вокзала в Утрехте, на нее каждые 10 минут прибывают двухэтажные поезда из Амстердама в Эйндховен.

На информационных дисплеях на платформе, помимо стандартных данных, показана загруженность каждого вагона. За 10 секунд до отправки стартует обратный отсчет времени, который предупреждает о закрытии дверей.

Кроме того, нидерландская железная дорога создала программу для мобильных устройств для информирования о свободных местах на направлении Арнем-Хейменген-Хертогенбос. Эта информация поступала из установленных на путях датчиков определения массы вагона. Также использовались данные с датчиков систем вентиляции и кондиционирования (HVAC), которые определяют уровень углекислого газа и, соответственно, число пассажиров.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.