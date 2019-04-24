Железная дорога Нидерландов тестирует онлайн-информирование о загруженности вагонов

В Нидерладах тестируют систему, которая оповещает пассажиров о наличии свободных мест и загруженность каждого вагона. Это позволит решить проблему неравномерного распределения пассажиров и не увеличивать количество вагонов в поездах.

Испытания сервиса проводят на платформе центрального вокзала в Утрехте, на нее каждые 10 минут прибывают двухэтажные поезда из Амстердама в Эйндховен.

На информационных дисплеях на платформе, помимо стандартных данных, показана загруженность каждого вагона. За 10 секунд до отправки стартует обратный отсчет времени, который предупреждает о закрытии дверей.

Кроме того, нидерландская железная дорога создала программу для мобильных устройств для информирования о свободных местах на направлении Арнем-Хейменген-Хертогенбос. Эта информация поступала из установленных на путях датчиков определения массы вагона. Также использовались данные с датчиков систем вентиляции и кондиционирования (HVAC), которые определяют уровень углекислого газа и, соответственно, число пассажиров.