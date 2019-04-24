Железная дорога Нидерландов тестирует онлайн-информирование о загруженности вагонов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Нидерладах тестируют систему, которая оповещает пассажиров о наличии свободных мест и загруженность каждого вагона. Это позволит решить проблему неравномерного распределения пассажиров и не увеличивать количество вагонов в поездах.
Испытания сервиса проводят на платформе центрального вокзала в Утрехте, на нее каждые 10 минут прибывают двухэтажные поезда из Амстердама в Эйндховен.
На информационных дисплеях на платформе, помимо стандартных данных, показана загруженность каждого вагона. За 10 секунд до отправки стартует обратный отсчет времени, который предупреждает о закрытии дверей.
Кроме того, нидерландская железная дорога создала программу для мобильных устройств для информирования о свободных местах на направлении Арнем-Хейменген-Хертогенбос. Эта информация поступала из установленных на путях датчиков определения массы вагона. Также использовались данные с датчиков систем вентиляции и кондиционирования (HVAC), которые определяют уровень углекислого газа и, соответственно, число пассажиров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 6
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5