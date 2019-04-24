Названа самая дорогая компания в мире

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Apple снова является самой дорогой компанией в мире по объему рыночной капитализации, которая непосредственно сейчас составляет $992,66 миллиарда
На короткий срок рыночная капитализация купертиновского гиганта перевалила за 1 триллион долларов.
После публикации финансового отчета акции Apple резко выросли в цене. В течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигла максимального значения 215,31 доллара. К моменту закрытия торгов на бирже NASDAQ 1 мая суммарная стоимость акций компании снизилась до 992,66 миллиарда долларов. Сейчас именно у Apple самая большая капитализация на рынке.
Microsoft, которая на прошлой неделе впервые преодолела отметку в 1 триллион долларов рыночной капитализации и обошла по этому показателю Apple, переместилась на второе место. Ее рыночная капитализация сейчас составляет 979,92 миллиарда долларов.
Третье и четвертое места в рейтинге занимают Amazon и Alphаbet с результатами 941,10 миллиарда долларов и 812,09 миллиарда долларов соответственно. То есть, разрыв между ними минимален, так что высока вероятность новых перестановок в рейтинге.
Рост акций Apple несколько удивляет на фоне падения основных показателей из-за продолжающего обвала продаж смартфонов iPhone. Видимо, инвесторы очень обрадовались росту направления сервисов, доходы от которых по итогам квартала обновили абсолютный максимум, а также хорошим продажам носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров (категория Wearables, Home, and Accessories).
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