В Херсоне купят троллейбусов на 10 миллионов евро

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Херсонский исполком согласовал приобретение новых низкопольных троллейбусов за 10 млн евро. Для покупки троллейбусов возьмут кредит от ЕБРР.
Об этом сообщает Национальный промышленный портал.
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Приобретение 50-ти низкопольных троллейбусов увеличит объем пассажирских перевозок электротранспортом города в 1,8 раза. Проект рассчитан на период до 2031 года.
Возврат кредита планируется осуществлять за счет средств городского бюджета, средств «Херсонэлектротранса» и других источников.
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