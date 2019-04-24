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В Херсоне купят троллейбусов на 10 миллионов евро

В Херсоне купят троллейбусов на 10 миллионов евро

Херсонский исполком согласовал приобретение новых низкопольных троллейбусов за 10 млн евро. Для покупки троллейбусов возьмут кредит от ЕБРР.

Об этом сообщает Национальный промышленный портал.

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Приобретение 50-ти низкопольных троллейбусов увеличит объем пассажирских перевозок электротранспортом города в 1,8 раза. Проект рассчитан на период до 2031 года.

Возврат кредита планируется осуществлять за счет средств городского бюджета, средств «Херсонэлектротранса» и других источников.

По материалам АИФ
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