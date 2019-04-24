Стало известно, сколько принес туристический сбор за первые три месяца года

За первый квартал текущего года прибыль от туристического сбора составила почти 23 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Travel Press Club.

Читайте также: В министерстве транспорта Cловакии официально сообщили о запуске поезда Кошице-Мукачево

Регионы-лидеры по данным ГФС Украины:

Киев – 9 млн 623 тыс.

Львовская область (вместе со Львовом) – 3 млн 632 тыс.

Одесская область (вместе с Одессой) – 1 млн 475 тыс.

Закарпатье – 1 млн 172 тыс.

Ивано-Франковская область – 1 млн 115 тис.

Днепропетровская область (вместе с Днепром) – 1 млн 047 тыс.

В целом по Украине за 1 квартал собрано 22 млн 975 тыс. (за 2018 год – 90 млн 775 тыс.).

Днепропетровская область по новым ставкам за 3 месяца собрала почти половину суммы, которую удалось собрать за весь 2018 год (2018 – 2 млн 510 тыс.)

Житомирская и Черниговская области значительно превысят прошлогодние показатели турсбора, поскольку первая область уже собрала 223 тыс. (за весь 2018 год – 544 тыс.), а вторая – 238 тыс. (в 2018 году – 599 тыс.). И это в несезон для обеих.

Винницкая область за 3 месяца собрала более 50% средств (248 тыс.), которые были собраны за весь 2018 год.

Мои Fiнансы:

Туристический сбор в Украине определяется в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% для украинских туристов и до 5% для иностранных туристов.

Конкретную ставку туристического сбора должен определить сельский, городской совет или совет объединенной территориальной общины для своего населенного пункта.