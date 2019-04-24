Стало известно, сколько принес туристический сбор за первые три месяца года

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За первый квартал текущего года прибыль от туристического сбора составила почти 23 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Travel Press Club.
Читайте также: В министерстве транспорта Cловакии официально сообщили о запуске поезда Кошице-Мукачево
Регионы-лидеры по данным ГФС Украины:
В целом по Украине за 1 квартал собрано 22 млн 975 тыс. (за 2018 год – 90 млн 775 тыс.).
Днепропетровская область по новым ставкам за 3 месяца собрала почти половину суммы, которую удалось собрать за весь 2018 год (2018 – 2 млн 510 тыс.)
Житомирская и Черниговская области значительно превысят прошлогодние показатели турсбора, поскольку первая область уже собрала 223 тыс. (за весь 2018 год – 544 тыс.), а вторая – 238 тыс. (в 2018 году – 599 тыс.). И это в несезон для обеих.
Винницкая область за 3 месяца собрала более 50% средств (248 тыс.), которые были собраны за весь 2018 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 5
Chrome захватил рынок браузеров15 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров14 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5