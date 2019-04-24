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Стало известно, сколько принес туристический сбор за первые три месяца года

Стало известно, сколько принес туристический сбор за первые три месяца года

За первый квартал текущего года прибыль от туристического сбора составила почти 23 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Travel Press Club.

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Регионы-лидеры по данным ГФС Украины:

  • Киев – 9 млн 623 тыс.
  • Львовская область (вместе со Львовом) – 3 млн 632 тыс.
  • Одесская область (вместе с Одессой) – 1 млн 475 тыс.
  • Закарпатье – 1 млн 172 тыс.
  • Ивано-Франковская область – 1 млн 115 тис.
  • Днепропетровская область (вместе с Днепром) – 1 млн 047 тыс.

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В целом по Украине за 1 квартал собрано 22 млн 975 тыс. (за 2018 год – 90 млн 775 тыс.).

Днепропетровская область по новым ставкам за 3 месяца собрала почти половину суммы, которую удалось собрать за весь 2018 год (2018 – 2 млн 510 тыс.)

Житомирская и Черниговская области значительно превысят прошлогодние показатели турсбора, поскольку первая область уже собрала 223 тыс. (за весь 2018 год – 544 тыс.), а вторая – 238 тыс. (в 2018 году – 599 тыс.). И это в несезон для обеих.

Винницкая область за 3 месяца собрала более 50% средств (248 тыс.), которые были собраны за весь 2018 год.

Мои Fiнансы:

  • Туристический сбор в Украине определяется в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% для украинских туристов и до 5% для иностранных туристов.
  • Конкретную ставку туристического сбора должен определить сельский, городской совет или совет объединенной территориальной общины для своего населенного пункта.
  • В абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.
По материалам Finance.UA
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