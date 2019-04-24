Аналитики сообщили, на сколько выросла стоимость недвижимости в столице до мая

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2019 года составила 25051 грн/кв.м. По сравнению с мартом средняя стоимость увеличилась на 1,9%, при показателе уровня погрешности ± 1,4%.

Об этом сообщается в аналитическом отчете специализированного портала Столичная недвижимость.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 4,2%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Соломенском (на 6,4%) Святошинском (на 4,3%), Шевченковском (на 1,2%) районах. В других районах уменьшение средневзвешенных цен составило от 0,01% в Деснянском до 2,9% в Подольском.

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составила:

эконом-класс – снижение на 0,04% до 19927 грн/кв.м;

комфорт-класс – рост на 2,2% до 23241 грн/кв.м;

бизнес-класс – снижение на 1,3% до 37053 грн/кв.м;