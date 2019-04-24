Uber хочет привлечь около $9 миллиардов

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Uber планирует предложить 180 миллионов акций и привлечь около 9 миллиардов долларов в ходе проведения IPO.
Uber разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, используя одноимённый тикер (короткий идентификатор компании на бирже) – UBER. Торги могут состояться в начале этого мая.
Uber ведёт деятельность в 63 странах и более чем в 700 городах на шести континентах. Более 91 миллиона человек пользуются хотя бы одной из её услуг, которые включает в себя: вызов такси, доставку еды, аренду электро-велосипедов и самокатов. Около 14 миллионов поездок каждый день совершают водители Uber-такси.
Если всё пройдет по плану, 2019 год станет достаточно примечательным в связи с первичным размещением акций целого ряда крупных технологических компаний. Наряду с Uber, ожидается проведение IPO от таких компаний в Сан-Франциско, как Airbnb, Pinterest и Slack.
Главный конкурент Uber Lyft успешно дебютировал на фондовом рынке уже в марте этого года, но позже его позиции заметно сдали. В пятницу акции Lyft торговались на уровне $56, что намного ниже их цены на момент IPO в $72.
Одновременно с этим PayPal заявила, что инвестирует в Uber 500 миллионов долларов США, в связи с расширением партнёрских отношений, которые компании поддерживают с 2013 года. В рамках развития сотрудничества PayPal займется разработкой электронного кошелька для сервисов Uber.
В этом месяце Uber получила инвестиции в 1 миллиард долларов США от группы компаний Toyota Motor Corp. (Toyota), DENSO Corporation (DENSO) и SoftBank Vision Fund (SVF).
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