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В Lexus разрабатывают электрифицированный миникроссовер

В Lexus разрабатывают электрифицированный миникроссовер

Новинка должна появиться на рынке к 2021 году и заменить устаревающий компакт CT 200h, выпущенный еще в 2011 году. О планах сообщил руководитель европейского подразделения компании Паскаль Рух.

Планируется, что новинка будет компактнее нового внедорожника UX и получит в основу платформу TNGA. Не сообщается пока о том, будет ли новинка хэтчбеком или кроссовером.

Скорее всего, он будет предлагаться в электрифицированной версии, но пока сложно сказать, в какой именно. Некоторые издания предполагают, что он может стать первым электромобилем компании.

Несмотря на то, что Lexus известен в Европе как гибридный бренд, Рух сообщил, что только 182 000 из его глобальных продаж в 2018 году с количеством в 698 000 автомобилей были гибридами. Тем не менее, Европа является крупнейшим рынком для гибридных моделей Lexus, на долю которых приходится 75% продаж автомобилей с бензиново-электрическими двигателями.

По материалам autonews.ua
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