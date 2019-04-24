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Toyota построила свою собственную «Северную петлю»

Toyota построила свою собственную «Северную петлю»

Компания Toyota в Японии ввела в эксплуатацию первую часть своего нового научно-исследовательского центра Шимояма. В нем автомобили будут тестировать на нескольких треках, созданных по аналогии со знаменитыми мировыми гоночными трассами. Есть там и уменьшенная копия немецкой «Северной петли».

Toyota много лет подряд тестирует свои новые модели в Нюрбургринге, Германия. Сейчас на немецкой трассе всегда можно увидеть новинки того или иного автопроизводителя. Но в будущем, видимо, немецким фотошпионам придется обойтись без новинок компании Toyota: у нее теперь есть своя собственная «Северная петля».

Правда, японская «Северная петля» не такая длинная, как немецкая. Её длина составляет 5,3 км.

«Мы всегда хотели делать самые лучшие автомобили. Поэтому тестировали их на различных гоночных трассах в разных гонках. Теперь у нас есть новейший научно-исследовательский центр, в котором мы воссоздали в уменьшенном масштабе несколько самых лучших в мире гоночных трасс. На этих треках мы будем очень тщательно тестировать каждую новую нашу модель. Автомобилисты получат модели, сидя за рулем которых испытываешь настоящее удовольствие», — сказал Акио Тойода, глава компании Toyota.

Частично трассы научно-исследовательского центра Шимояма в Японии уже введены в эксплуатацию. Полностью объект построят к 2023 году.

По материалам autonews.ua
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