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Количество пассажиров аэропорта "Львов" возросло почти в два раза

Количество пассажиров аэропорта "Львов" возросло почти в два раза

Пассажиропоток международного аэропорта “Львов” в апреле текущего года вырос на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 155,2 тысячи пассажиров (в апреле прошлого года – 104,7 тысячи пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба ГП “МА “Львов” им. Даниила Галицкого” в Facebook.

Всего за этот период было осуществлено 1475 рейсов – на 30,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1129).

В целом же за январь-апрель 2019 года пассажиропоток этого аэропорта вырос на 51,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (345,4 тыс. пассажиров) и достиг отметки 524,6 тыс. пассажиров.

В то же время выросло и количество рейсов на 27,9% – с 3974 до 5081.

По материалам Економічна Правда
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