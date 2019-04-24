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МАУ в 2018 году увеличила выручку почти на четверть

МАУ в 2018 году увеличила выручку почти на четверть

ЧАО “Авиакомпания “Международные авиалинии Украины”, крупнейший украинский авиаперевозчик, в 2018 году увеличило выручку на 22,7% – до 27,12 млрд грн.

Об этом сообщается в годовом отчете компании, обнародованном на сайте.

Согласно ему, чистый убыток МАУ за 2018 год составил 2 млрд 696,132 млн грн – это в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания в 2018 году сократила валовую прибыль в 20 раз – до 85,01 млн грн. Ее операционный убыток вырос в 4,3 раза – до 2 млрд 757,52 млн грн.

Остаток средств на конец прошлого года, согласно отчету, составлял 160,95 млн грн по сравнению с 260,94 млн грн годом ранее. Это связано с тем, что чистый денежный поток от операционной деятельности стал отрицательным – 57,02 млн грн против положительного результата в 362,02 млн грн за 2017 год.

В то же время МАУ удалось получить 350,88 млн грн чистого денежного потока от финансовой деятельности (“минус” 8,14 млн грн в 2017 году), что почти компенсировало чистые расходы на инвестдеятельность в 380,85 млн грн (412,21 млн грн). Этого удалось достичь за счет привлечения 289,8 млн грн займов и продажи доли в дочернем предприятии на 140 млн грн.

В материалах отмечается, что отрицательная расчетная стоимость чистых активов авиакомпании за 2018 год выросла более чем вдвое – до 5 млрд 240,47 млн грн.

Также, согласно отчету, стоимость используемых МАУ транспортных средств за прошлый год увеличилась на 40,7% – до 28,69 млрд грн. При этом почти все эти средства МАУ арендует (стоимость собственных снизилась вдвое – до 0,5 млн грн.).

По материалам Економічна Правда
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