В марте поступления в ликвидируемые банки составили 1,6 млрд гривен

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в марте сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 1 636,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда.
Из них наибольшая сумма – 1 549,0 млн гривен – получена от продажи активов банков.
В общей сумме поступлений по итогам марта 76,3 млн гривен составили средства от погашения кредитов, 10,9 млн гривен – от аренды имущества, 0,3 млн гривен – от погашения ценных бумаг.
В целом за первый квартал 2019 на счета банков, которые ликвидируются, поступило 2 345,7 млн гривен, в том числе от реализации активов – 2 079,8 млн гривен, от погашения кредитов – 215,6 млн гривен, от погашения ценных бумаг – 15,2 млн гривен, от аренды имущества – 35,2 млн гривен.
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