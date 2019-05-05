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Прагматичный человек обычно сравнивает не только заработную плату, но и стоимость жизни в Украине и за рубежом. Украинец, который зарабатывает дома 11,5 тыс грн, тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн, на другие товары и услуги — 6 тыс. грн.
Таким образом, он экономит за месяц 2,5 тыс. грн.
Сколько сможет сэкономить украинец в других странах:
Для прагматичного украинца, который рассуждает о работе за границей, интересными для трудовой эмиграции могут быть Германия и Израиль. В тройку стран с наибольшим количеством вакансий входят Польша, Чехия и Германия.
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