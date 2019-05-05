Для аллергиков создали браслет с инъекциями

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Для многих людей, страдающих от аллергии, жизненно важно иметь с собой инъекционную ручку с эпинефрином — препаратом, который останавливает иммунную реакцию.
Однако это довольно громоздкий прибор, который иногда теряют или забывают дома. Студенты из Университета Райса предложили более простое решение.
Они встроили шприц и ампулу в компактный браслет EpiWear, который можно носить на запястье как наручные часы. Столкнувшись с аллергической реакцией, хозяину браслета достаточно повернуть рычаг безопасности, нажать на кнопку и впрыснуть эпинефрин себе в бедро.
Конструкция устройства разработана таким образом, чтобы устранить вероятность случайного высвобождения иглы, сообщает Engadget. Пока EpiWear существует только в виде прототипа, напечатанного на 3D-принтере. Разработчики намерены усовершенствовать устройство, сделав его более компактным и придав более привлекательный вид. Возможно, в конструкцию добавят и настоящие часы.
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