Для аллергиков создали браслет с инъекциями

Для многих людей, страдающих от аллергии, жизненно важно иметь с собой инъекционную ручку с эпинефрином — препаратом, который останавливает иммунную реакцию.

Однако это довольно громоздкий прибор, который иногда теряют или забывают дома. Студенты из Университета Райса предложили более простое решение.

Они встроили шприц и ампулу в компактный браслет EpiWear, который можно носить на запястье как наручные часы. Столкнувшись с аллергической реакцией, хозяину браслета достаточно повернуть рычаг безопасности, нажать на кнопку и впрыснуть эпинефрин себе в бедро.

Конструкция устройства разработана таким образом, чтобы устранить вероятность случайного высвобождения иглы, сообщает Engadget. Пока EpiWear существует только в виде прототипа, напечатанного на 3D-принтере. Разработчики намерены усовершенствовать устройство, сделав его более компактным и придав более привлекательный вид. Возможно, в конструкцию добавят и настоящие часы.