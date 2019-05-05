От 160 долларов: дебют новых телевизоров Xiaomi

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Китайская компания Xiaomi представила новые смарт-телевизоры Mi TV, приём заказов на которые начнётся в самое ближайшее время.
В семействе дебютировали четыре модели — с диагональю 32 дюйма, 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов. Они наделены четырёхъядерным 64-битным процессором, а в качестве программной платформы применяется фирменная система PatchWall, включающая интуитивно понятный интерфейс с алгоритмами искусственного интеллекта.
Панель с диагональю 32 дюйма обладает разрешением HD (1366 × 768 пикселей). Эта модель несёт на борту 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 4 Гбайт.
Телевизор размером 43 дюйма соответствует формату Full HD — 1920 × 1080 точек. В арсенале устройства — 1 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт флеш-памяти.
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