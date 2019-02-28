Самая дорогая в мире купюра поменяет свой дизайн (фото)

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Национальный банк Швейцарии в среду, 6 марта, представил новый дизайн купюры в 1000 швейцарских франков. Ее авторы отказались от портрета историка и культуролога Якоба Буркхарда.
Нет на купюре и изображения других известных личностей. Вместе с тем для банкноты выбрали тему коммуникаций в рамках концепции “Многогранная Швейцария”, которая отражает важные отрасли промышленности страны.
Обновленная тысячефранковая купюра будет введена в обращение 13 марта.
Она считается самой дорогой в мире по номинальной стоимости. По данным регулятора, 40% швейцарцев использовали ее как минимум один раз за последние два года.
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