Межбанк: среда обещает быть жаркой

В среду на валютном межбанке активность клиентов достигнет максимума. Мы ожидаем рост объемов операций и количества сделок в пределах до 500 млн долларов при совершении до 630 сделок. Причин несколько:

1) Достаточно удачные результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Минфин продал бумаг почти на 5,7 млрд гривен и фактически это все гривневые облигации. Сегодня пройдут расчеты по этим сделкам. Высокая доходность данных ОВГЗ привлекла иностранцев и они будут продавать валюту для оплаты по ним. Это сработает в пользу укрепления нацвалюты;

2) Завершение «короткой» рабочей недели. Она заканчивается завтра – 7 марта (четверг) и большинство компаний предпочтет проводить свои внешнеэкономические сделки сегодня, чтобы завтра “не зависнуть” с расчетами и товарами на три предстоящих выходных дня. Это увеличит статистику торгов;

3) Дни скупки валюты под репатриацию дивидендов «дочками» иностранных компаний. Этот фактор пока слабо сработал в этом месяце. Видимо, иностранцы ждут курсового “дна” по доллару и покупают валюту достаточно сдержано, но уже остается слишком мало времени для таких операций и скоро мы увидим этих клиентов на рынке;

4) Необходимость у компаний профинансировать текущую производственную деятельность (выплаты зарплаты за февраль, оплата аренды, закупка сырья и материалов и т.д.). Как и все предыдущие дни – гривна и сегодня будет в дефиците, что приведет к активизации продаж валюты большинством клиентов;

5) Падение котировок наличного рынка. Курсы обменников снижаются, что опосредовано приводит к выходу на межбанк достаточно “дешевой” валюты через выкуп ее у населения и затем перепродажи банками через валютную позицию на торгах.

Корсчета банков на утро среды выросли на 2,26 млрд гривен — до 47,6 млрд, что впрочем не очень отразится на возможностях спекулянтов по раскачке курса. Слишком много факторов работает в пользу укрепления гривны и скорее всего спекулянты будут также играть “на понижение”.

В целом, мы прогнозируем на среду курс доллара в пределах коридора 26,40-26,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,60 / 26,63

евро – 30,5335 / 30,1574

российский рубль – 0,404 / 0,405

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