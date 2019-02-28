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Киевским семьям планируют выплачивать 10 тыс. за каждого новорожденного

Киевским семьям планируют выплачивать 10 тыс. за каждого новорожденного

В Киевском городском совете приняли проект решения «О предоставлении материальной помощи при рождении ребенка жителям города Киева».

Проект документа опубликован на официальном сайте Киевсовета.

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Депутаты предлагают предоставлять материальную помощь при рождении ребенка в размере 10 000 грн из местного бюджета. Пособие может получить один из родителей ребенка не или опекун, который постоянно проживает с ребенком и зарегистрирован в городе Киеве.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным ООН в рейтинге рождаемости Украина занимает 172 место в мире среди 193 стран. За последний год численность населения снизилась на 250 тысяч.

В Киеве ежегодно рождается 35-36 тысяч детей. Депутаты Киевсовета называют эту ситуацию демографическим провалом.

Мои Fiнансы:

  • Сумма выплат при рождении ребенка от государства составляет 41 280 грн.
  • Сразу семья получает 10 320 грн.
  • Остальная сумма выплачивается по 860 грн каждый месяц в течение трех лет.
По материалам Finance.UA
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