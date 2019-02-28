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Украинская биржа готовится к торговле акциями Apple

Украинская биржа готовится к торговле акциями Apple

В Украине через две недели можно будет купить акции Apple на местной фондовой бирже. В случае высокого спроса в Украину заведут акции и других популярных технологических компаний из США – Tesla, Facebook.

Акции известного технологического гиганта Apple украинские инвесторы смогут купить, не выводя деньги из Украины – на Украинской бирже. «Планируем заводить на Украинскую биржу, от них поступил запрос. Как раз готовим документы», – сообщил Роман Осипов, соучредитель компании БТС Брокер, которая торгует ценными бумагами. Осипов уточнил, что в планах также завести на украинский фондовый рынок акции и других известных технологических гигантов, таких как Tesla Inc, Facebook. «Для начала нужно понять, каким будет спрос на акции Apple», – сказал он, добавив, что акции Apple они покупали через зарубежного брокера Exante.

Директор по развитию Украинской биржи Алексей Сухоруков подтвердил, что биржа ждет официальной публикации решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о допуске акций Apple в Украину, после чего их включат в биржевой список. В НКЦПФР уточнили, что соответствующее решение официально будет принято «на следующей неделе, затем еще несколько дней уйдет на его публикацию» в официальных изданиях.

По материалам НВ
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