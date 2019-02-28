Как можно получить субсидию при долгах за газ: в Минсоцполитики объяснили

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Необоснованные начисления поставщиками природного газа незаконны и могут привести к потере лицензий.
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Как отметил Рева, предприятия, которые продают природный газ, необоснованно доначисляют суммы платежей тем домохозяйствам, которые не обеспечены счетчиками газа.
Также он сообщил, что поставщики пытаются нажиться и на тех гражданах, чьи дома оборудованы счетчиками газа, но используют для этого уже другую схему.
“Даже тем людям, у которых есть счетчики в домохозяйствах, поставщики доначисляют суммы не по счетчику, а с определенным коэффициентом. Это называется “приведением объемов природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов”. Условно говоря, человек употребил 100 кубических метров газа по счетчику, а ему выставляется счет за 130, с мотивацией приведения размеров использованного природного газа к стандартным условиям. Это абсолютно незаконно. Они должны понимать, что игнорирование постановлений НКРЭКУ может привести, в конечном итоге, к потере лицензии на продажу газа”, – заявил Андрей Рева.
Долги получателей субсидий перед поставщиками услуг не являются основанием для отказов при рассмотрении заявлений на субсидию в следующем отопительном периоде.
Условия, когда вы получите субсидию при долгах за газ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Перекрытие Шулявского путепровода: как изменятся маршруты транспортаВчера, 14:00 - 2028 9
Украина выплатила более $1 млрд долгов за месяц3 ч. назад - 524 4
Я не слезу с поставщиков газа, пока не поставят всем счетчики - ГройсманВчера, 19:20 - 699 4
Телетрейд: отзывы о пассивном доходе с признанным лидером на финансовых рынкахВчера, 16:26 - 689 4
"Укрзализныця" объявила конец эпохи линолеума и красных дорожек в поездахВчера, 15:30 - 1673 4
Sony ушла с рынка портативных консолейВчера, 23:00 - 7317 3
Банковские карты Visa будут выпускаться по новым стандартамВчера, 15:45 - 2800 3
Гройсман установил лимит на стоимость отопленияВчера, 16:00 - 2475 4
Перекрытие Шулявского путепровода: как изменятся маршруты транспортаВчера, 14:00 - 2028 9
Uber купит конкурента за $3 млрдВчера, 12:30 - 1914
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 2159 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1330 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1143 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 2036
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 6091 5