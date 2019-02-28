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Как можно получить субсидию при долгах за газ: в Минсоцполитики объяснили

Как можно получить субсидию при долгах за газ: в Минсоцполитики объяснили

Необоснованные начисления поставщиками природного газа незаконны и могут привести к потере лицензий.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Как отметил Рева, предприятия, которые продают природный газ, необоснованно доначисляют суммы платежей тем домохозяйствам, которые не обеспечены счетчиками газа.

Также он сообщил, что поставщики пытаются нажиться и на тех гражданах, чьи дома оборудованы счетчиками газа, но используют для этого уже другую схему.

“Даже тем людям, у которых есть счетчики в домохозяйствах, поставщики доначисляют суммы не по счетчику, а с определенным коэффициентом. Это называется “приведением объемов природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов”. Условно говоря, человек употребил 100 кубических метров газа по счетчику, а ему выставляется счет за 130, с мотивацией приведения размеров использованного природного газа к стандартным условиям. Это абсолютно незаконно. Они должны понимать, что игнорирование постановлений НКРЭКУ может привести, в конечном итоге, к потере лицензии на продажу газа”, – заявил Андрей Рева.

Мои fiнансы:

Долги получателей субсидий перед поставщиками услуг не являются основанием для отказов при рассмотрении заявлений на субсидию в следующем отопительном периоде.

Условия, когда вы получите субсидию при долгах за газ:

  • Когда долг за газ обжалуется в судебном порядке (тогда субсидию назначат на период рассмотрения дела).
  • При условии отстаивания потребителями своих своих законных прав, они получат субсидию.
По материалам Finance.UA
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