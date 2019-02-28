Укрсоцбанк прекратил обслуживание платежных карт

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Укрсоцбанк с 1 марта отключил все клиентские платежные карты.
Это произошло в рамках слияния Укрсоцбанка и Альфа-Банка, которое происходит путем перевода клиентов Укрсоцбанка на обслуживание в Альфа-Банк.
До 28 февраля клиенты Укрсоцбанка могли беспрепятственно рассчитываться картами Укрсоцбанка за товары и услуги в торговых терминалах в Украине и за рубежом; снимать наличные с использование карт в любых банкоматах в Украине и за рубежом; снимать наличные через кассы отделений банка.
Но 1 марта все платежные карты Укрсоцбанка были заблокированы, что означает невозможность проведения p2p-переводов с карты на карту и любых расчетов платежными картами Укрсоцбанка в сети Интернет и торговой сети POS-терминалов; невозможность снятия наличных в банкоматах.
При этом все денежные средства на карточном счету клиентов Укрсоцбанка сохраняются: клиенты могут их получить наличными в сети отделений Укрсоцбанка или же инициировать в отделении Укрсоцбанка их перевод на счет в любом другом украинском банке. Кроме того, клиенты Укрсоцбанка могут в отделении Альфа-Банка перевести средства с карточного счета в Укрсоцбанке на счет, открытый в Альфа-Банке. Новым клиентам Альфа-Банк предлагает шесть месяцев бесплатного обслуживания в рамках пакетов услуг Comfort, Ultra и Platinum Black.
Укрсоцбанк обнародовал специальные реквизиты для погашения кредитных карт.
С 1 марта Укрсоцбанк прекратил предоставление услуги «Торговый эквайринг», а демонтаж POS-терминалов в торговых точках начал проводить с 18 февраля.
Укрсоцбанк рекомендовал клиентам до 27 февраля завершить все расчеты и сохранить/распечатать необходимые документы для отражения в бухгалтерском учете услуг, оплаченных через POS-терминалы Укрсоцбанка. После чего торговые компании могут обратиться в Альфа-Банк для открытия текущего счета и оформления услуги «Торговый эквайринг» от Альфа-банка, терминалы которого позволяют принимать бесконтактную оплату картами Visa, Mastercard и «Простір».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РФ назвала условия для транзита газа через УкраинуВчера, 10:30 - 2669 19
Перекрытие Шулявского путепровода: как изменятся маршруты транспортаВчера, 14:00 - 1802 8
В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные авто на "еврономерах"Вчера, 09:00 - 2499 7
Я не слезу с поставщиков газа, пока не поставят всем счетчики - ГройсманВчера, 19:20 - 585 4
Телетрейд: отзывы о пассивном доходе с признанным лидером на финансовых рынкахВчера, 16:26 - 581 4
Sony ушла с рынка консолейВчера, 23:00 - 6488 2
РФ назвала условия для транзита газа через УкраинуВчера, 10:30 - 2669 19
Банковские карты Visa будут выпускаться по новым стандартамВчера, 15:45 - 2654 3
Forbes назвал имя самого богатого человека планетыВчера, 10:00 - 2622 2
Гройсман установил лимит на стоимость отопленияВчера, 16:00 - 2382 3
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 2136 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1323 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1138 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 2031
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 6079 5