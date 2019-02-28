Укрсоцбанк прекратил обслуживание платежных карт

Укрсоцбанк с 1 марта отключил все клиентские платежные карты.

Это произошло в рамках слияния Укрсоцбанка и Альфа-Банка, которое происходит путем перевода клиентов Укрсоцбанка на обслуживание в Альфа-Банк.

До 28 февраля клиенты Укрсоцбанка могли беспрепятственно рассчитываться картами Укрсоцбанка за товары и услуги в торговых терминалах в Украине и за рубежом; снимать наличные с использование карт в любых банкоматах в Украине и за рубежом; снимать наличные через кассы отделений банка.

Но 1 марта все платежные карты Укрсоцбанка были заблокированы, что означает невозможность проведения p2p-переводов с карты на карту и любых расчетов платежными картами Укрсоцбанка в сети Интернет и торговой сети POS-терминалов; невозможность снятия наличных в банкоматах.

При этом все денежные средства на карточном счету клиентов Укрсоцбанка сохраняются: клиенты могут их получить наличными в сети отделений Укрсоцбанка или же инициировать в отделении Укрсоцбанка их перевод на счет в любом другом украинском банке. Кроме того, клиенты Укрсоцбанка могут в отделении Альфа-Банка перевести средства с карточного счета в Укрсоцбанке на счет, открытый в Альфа-Банке. Новым клиентам Альфа-Банк предлагает шесть месяцев бесплатного обслуживания в рамках пакетов услуг Comfort, Ultra и Platinum Black.

Укрсоцбанк обнародовал специальные реквизиты для погашения кредитных карт.

С 1 марта Укрсоцбанк прекратил предоставление услуги «Торговый эквайринг», а демонтаж POS-терминалов в торговых точках начал проводить с 18 февраля.

Укрсоцбанк рекомендовал клиентам до 27 февраля завершить все расчеты и сохранить/распечатать необходимые документы для отражения в бухгалтерском учете услуг, оплаченных через POS-терминалы Укрсоцбанка. После чего торговые компании могут обратиться в Альфа-Банк для открытия текущего счета и оформления услуги «Торговый эквайринг» от Альфа-банка, терминалы которого позволяют принимать бесконтактную оплату картами Visa, Mastercard и «Простір».