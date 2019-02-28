Межбанк: во вторник гривна укрепилась

Нацвалюта нас сегодня откровенно порадовала, укрепившись относительно доллара с 26,80/26,84 до 26,60/26,63 гривен, что даже лучше нашего прогноза минимальной цены валюты к концу дня (мы предполагали минимальный уровень в 26,70 гривен, а он оказался ниже – 26,60 гривен).

Началась сессия с проседания котировок с вчерашних вечерних декларативных 26,815/26,845 гривен до 26,80/26,84 по состоянию на 10:00. За счет превышения предложения над спросом уже к 11 часам курс понизился до 26,78/26,80 гривен и продержался в этом коридоре весь период, пока НБУ скупал доллар в“анонимном” режиме через Matching по 26,80. Как только Нацбанк ушел с межбанка – курс просел до 26,73/27,76 на 12:00 и до 26,7150/26,74 гривны за доллар к 13 часам.

После обеда курс на единичных сделках и действиях небольших игроков просел до 26,67/26,70 на 15:00 и до 26,60/26,63 к моменту завершения сессии.

Главные события 5 марта на межбанке

1) Падение курса доллара с утренних 26,80/26,84 гривен до 26,60/26,63 к концу дня.

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но оперативно скупал доллар в «анонимном» режиме через Matching в начале сессии. Купил, по нашим данным, не менее 15 млн долларов по 26,80 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,7713 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 6 марта установлен на уровне 26,762376.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,66 / 26,69

евро – 30,20 / 30,23

российский рубль – 0,4053 / 0,4058

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1302 / 1,1304

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