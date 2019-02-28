«Богдан» планирует начать собирать электромобили

Украинская автомобильная корпорация “Богдан” сообщила о планах по открытию производства электромобилей.

В корпорации заявили, что на данный момент обладают всеми техническими возможностями для организации отечественного производства электромобилей. Ведь в 2018-м году датская фирма заказала у украинского предприятия электротягач Banke Electromotive.

Дилерская сеть корпорации “Богдан”, в частности, представила на рынке такие модели как Hyundai IONIQ Electric, IONIQ Hybrid. В этом месяце “Богдан” выводит на рынок модель JAC iEV7S.

“Такие машины можно собирать и в Украине на отечественных автозаводах. Это сделает “зеленые” авто более доступными для соотечественников, а также обеспечит поступление налогов в украинский бюджет и рабочие места для работников отрасли автомобилестроения”, – отметили в корпорации.

В компании также напомнили, что Украина имеет перспективы для производства собственных электромобилей благодаря природным ресурсам и предприятиям. Так, в ноябре прошлого года “Богдан” представил первый украинский полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.