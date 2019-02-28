В Украине создали электронную карту учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ссылке можно найти электронную карту всех заведений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.

Что можно найти на карте:

все учреждения и врачей, которые заключили договор с НСЗУ ,

, электронную карту учреждений со всеми контактами амбулаторий и врачей,

распределение коммунальных и частных медучреждений и врачей- ФЛП по регионам,

по регионам, количество деклараций, которые заключил врач,

распределение деклараций по возрастным группам, полу и по специальностям врача.

Также на сайте НСЗУ открыли базу данных информации о выплатах медицинским учреждениям, у которых был или есть договор с Нацслужбой здоровья.

Что можно узнать в базе данных: