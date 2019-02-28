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В Украине создали электронную карту учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь

В Украине создали электронную карту учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь

В Украине создали электронную карту учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ссылке можно найти электронную карту всех заведений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.

Что можно найти на карте:

  • все учреждения и врачей, которые заключили договор с НСЗУ,
  • электронную карту учреждений со всеми контактами амбулаторий и врачей,
  • распределение коммунальных и частных медучреждений и врачей-ФЛП по регионам,
  • количество деклараций, которые заключил врач,
  • распределение деклараций по возрастным группам, полу и по специальностям врача.

Также на сайте НСЗУ открыли базу данных информации о выплатах медицинским учреждениям, у которых был или есть договор с Нацслужбой здоровья.

Что можно узнать в базе данных:

  • Имеет ли учреждение, в котором вы выбрали своего врача, действующий договор с НСЗУ,
  • Помесячный размер выплат медицинскому учреждению по договору с НСЗУ,
  • Количество заведений отдельной формы собственности в каждой из областей Украины,
  • Количество оплачиваемых НСЗУ деклараций в конкретном учреждении, области или регионе страны.
По материалам Finance.UA
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