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В Украине создали электронную карту учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.
Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
По ссылке можно найти электронную карту всех заведений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.
Что можно найти на карте:
Также на сайте НСЗУ открыли базу данных информации о выплатах медицинским учреждениям, у которых был или есть договор с Нацслужбой здоровья.
Что можно узнать в базе данных:
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