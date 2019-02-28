Киев не выполнил требования МВФ по рынкам капитала

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В Киев приехала миссия МВФ. При этом Украина не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала, сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook.
“Сегодня в Киеве начала работу миссия МВФ, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен”, – написал он.
Хромаев напомнил, что Украина обязалась перед МВФ принять ряд законопроектов. В частности, к концу марта 2019 года Верховная Рада должна была принять законы “О сплите” и “О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала”.
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