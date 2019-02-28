Киев не выполнил требования МВФ по рынкам капитала

В Киев приехала миссия МВФ. При этом Украина не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала, сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook.

“Сегодня в Киеве начала работу миссия МВФ, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен”, – написал он.

Хромаев напомнил, что Украина обязалась перед МВФ принять ряд законопроектов. В частности, к концу марта 2019 года Верховная Рада должна была принять законы “О сплите” и “О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала”.