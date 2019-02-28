Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 13 0

Чехия предоставит Украине 1,2 млн евро на модернизацию системы образования

Чехия предоставит Украине 1,2 млн евро на модернизацию системы образования

Украина получит 1 млн 200 тысяч евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы.

Средства будут предоставляться равными частями, по 400 тыс. евро, в течение 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Украина получит 1 млн 200 тыс. евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы. Соответствующий Меморандум между Минобразования Украины и Чешской агенцией развития подписали Министр образования и науки Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула”, – говорится в сообщении.

Деньги будут распределяться между тремя основными направлениями:

  • Техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы;
  • Межуниверситетское сотрудничество;
  • Помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина