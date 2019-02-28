Чехия предоставит Украине 1,2 млн евро на модернизацию системы образования

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Украина получит 1 млн 200 тысяч евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы.
Средства будут предоставляться равными частями, по 400 тыс. евро, в течение 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
“Украина получит 1 млн 200 тыс. евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы. Соответствующий Меморандум между Минобразования Украины и Чешской агенцией развития подписали Министр образования и науки Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула”, – говорится в сообщении.
Деньги будут распределяться между тремя основными направлениями:
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