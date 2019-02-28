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Средние цены за тепло по Украине

Средние цены за тепло по Украине

Почти 80 процентов в структуре выплат домохозяйств уходит на оплату ЖКУ, а именно тепло.

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития.

Тарифы на теплоснабжение в Украине колеблются от 1204,62 грн. до 1852 грн за Гкал.

“У нас в системе теплоснабжения 1644 предприятия, из которых 26 – лицензиаты национальной комиссии. Все остальные – у органов местного самоуправления. Тарифы на тепло колеблются от 1204,62 грн до 1852 грн”, – сказал Кругляк.

Мои fiнансы:

Сколько в среднем тратят на тепло:

  • 1-комнатная квартира (за услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой) – 1602 грн.
  • 2-комнатная квартира (за услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой) – 2806 грн.
  • 3-комнатная квартира (за услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой) – 3683 грн.
По материалам Finance.UA
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