Mercedes представил минивэн с нулевым уровнем выбросов

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Дебют концепта состоялся на международном автосалоне в Женеве. Серийная версия должна быть представлена осенью.
Компания Mercedes на Женевском автошоу представила свой новый электрический минивэн Mercedes-Benz EQV. Автомобиль является пока лишь концептом, однако он полностью готов к производству. Серийная его версия дебютирует уже грядущей осенью на автосалоне во Франкфурте. Об этом пишет “За Рулем”.
Экстерьер автомобиля примечателен видоизмененной решеткой радиатора с хромированными вставками и светодиодной лентой. Также минивэн получил крупные воздухозаборники в переднем бампере, светодиодную оптику и 19-дюймовые колесные диски.
Салон автомобиля отделан в двухцветной гамме, внутри расположена информационно-развлекательная система MBUX.
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