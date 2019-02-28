Mercedes представил минивэн с нулевым уровнем выбросов

Дебют концепта состоялся на международном автосалоне в Женеве. Серийная версия должна быть представлена осенью.

Компания Mercedes на Женевском автошоу представила свой новый электрический минивэн Mercedes-Benz EQV. Автомобиль является пока лишь концептом, однако он полностью готов к производству. Серийная его версия дебютирует уже грядущей осенью на автосалоне во Франкфурте. Об этом пишет “За Рулем”.

Экстерьер автомобиля примечателен видоизмененной решеткой радиатора с хромированными вставками и светодиодной лентой. Также минивэн получил крупные воздухозаборники в переднем бампере, светодиодную оптику и 19-дюймовые колесные диски.

Салон автомобиля отделан в двухцветной гамме, внутри расположена информационно-развлекательная система MBUX.