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Киев привлечет инвесторов для развития велоинфраструктуры

Киев привлечет инвесторов для развития велоинфраструктуры

В Киеве проведут инвестиционные конкурсы по привлечению инвесторов к созданию велосипедной сети “bike-sharing”.

Об этом свидетельствует распоряжение Киевской городской государственной администрации.

Часть концепции по развитию велосипедной инфраструктуры в Киеве будет реализована на заказ коммунального предприятия “Киевский центр развития городской среды”. Внедрение проекта возможно в случае увязки велосипедных пунктов проката системы “bike-shаring” с существующими веломаршрутами или согласованными (утвержденными) проектными решениями трасс веломаршрутов. При обустройстве этих пунктов также учтут транспортную ситуацию, расположение объектов за пределами красных линий, государственные строительные нормы, законы Украины и другие законодательные акты.

По информации департамента экономики и инвестиций, ориентировочные технико-экономические показатели, перечень конкретных мест для размещения локаций и другие характеристики по проекту определит КП “Киевское инвестиционное агентство” на этапе выполнения подготовительных (прединвестиционных) работ и подготовки предложений к условиям инвестиционных конкурсов.

Провести эти конкурсы поручили постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.

Создание велосипедной сети “bike-shаring” будет способствовать улучшению экологических показателей, снижению финансовой нагрузки на городской бюджет при реконструкции дорог и магистралей, повышению туристической привлекательности столицы, а также привлечению инвестиционных ресурсов к экономике Киева.

По материалам РБК-Украина
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