Суд уменьшил залог Насирову почти в три раза

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Шевченковский районный суд Киева на заседании 4 марта уменьшил залог экс-главе ГФС Роману Насирову со 100 миллионов гривен до 36 миллионов, то есть почти втрое. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
“Суд продлил действие мер пресечения экс-руководителю ГФС Украины и руководителю ГФС Украины, однако по собственной инициативе уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины со 100 миллионов гривен до 36 миллионов гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве”, – сообщается на официальной странице САП в Facebook.
В САП отметили, что на судебном заседании прокуроры не зачитали ни одной страницы обвинительного акта. Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.
Напомним, в марте 2017 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления Насирову, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет более 2 млрд гривен.
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