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НБУ назвал приоритеты в дальнейших валютных послаблениях

НБУ назвал приоритеты в дальнейших валютных послаблениях

Национальный банк Украины рассматривает в качестве приоритетных послаблений на валютном рынке снижение и постепенную отмену лимита на репатриацию дивидендов и отмену обязательной продажи части валютной выручки бизнесом.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

“Снижение и постепенная отмена лимита на репатриацию дивидендов, а также отмена обязательной продажи части валютной выручки бизнесом являются приоритетными послаблениями на валютном рынке”, – заявил Чурий на встрече с банками и бизнесом.

По его словам, Нацбанк уже рассматривает возможность новых валютных послаблений в дополнение к около 30 новациям, которые вступили в действие 7 февраля 2019 года.

“Вместе с тем дальнейшую либерализацию будут серьезно сдерживать дальнейшее отсрочки рассмотрения Верховной Радой законов, направленных на повышение качества регулирования небанковского финансового рынка (законопроект о “сплите”) и предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект о противодействии BEPS)”, – отметили в НБУ.

Присутствующие на встрече предприниматели и банкиры акцентировали важность валютной либерализации для упрощения ведения бизнеса в Украине. Среди прочего они приветствовали отмену предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты бизнесом (режим Т+1) и валютного надзора по экспортно-импортным операциям в 150 тыс. грн.

По материалам УНН
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