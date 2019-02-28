27 февраля состоялся второй Украинский валютный форум

В форуме приняло участие около 250 человек – представители законодательных органов, регулятора, профильных ассоциаций, ведущих аудиторских, консалтинговых и юридических компаний, банков и небанковских финансовых компаний, а также компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Тематически мероприятие было поделено на 3 секции. Первая – условно законодательная, в которой обсуждались общие вопросы взаимодействия рынка и регулятора после вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”, перспективы снятия окончательных ограничений, требуемые доработки, а также курсовой прогноз и новые инструменты хеджирования валютных рисков.

Вторая секция – условно силовая, в которой участники обсуждали проблематику финмониторинга и валютного контроля, применение штрафных санкций к банкам и финкомпаниям, взгляд на проблему со стороны налоговой, а также что несут в себе Законы о BEPS и SPLIT – риски и подводные камни.

Секция три – условно аудиторская, юридическая. Здесь были рассмотрены реальные практические кейсы открытия счетов за рубежом, прохождение валютной либерализации на опыте других стран, вопросы комплаенс, Закон о КИКах и особенности, состояние и перспективы рынка микрокредитования.

Ниже мы собрали несколько важных и интересных, на наш взгляд, мнений, прогнозов и точек зрения экспертов форума.

По словам заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия – одним из главных приоритетов Национального банка на 2019 год является продолжение валютной либерализации. При этом успешность ее прохождения будет зависеть от ряда факторов, среди которых: сохранение макрофинансовой стабильности, прозрачное ведение бизнеса и уплата налогов в Украине, сохранения плавающего валютного курса и текущей монетарной политики НБУ, направленной на снижение уровня инфляции.

Эксперт отметил, что очень важным предусловием для продолжения либерализации является принятие законов, направленных на повышение качества регулирования небанковского финансового сектора (законопроект про СПЛИТ) и упреждение непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект про BEPS).

Чурий также рассказал, что НБУ продолжает работать над снижением уровня долларизации в Украине, который, пока остается высоким.

По мнению главного эксперта Совета НБУ Виталия Шапрана, в ближней перспективе шоков на валютном рынке не ожидается. Сейчас складывается очень благоприятная ситуация для экспортеров. Яркий боковой тренд наблюдается в течение 12 месяцев для агропродукции: пшеница, кукуруза. Возрастающий тренд можно отметить по железорудному сырью. Особенно привлекательно выглядит эта ситуация на фоне снижения цен на нефть, для нас нефть и ее производные — основной импорт.

Что касается депозитных вкладов – очищение банковской системы привело к снижению уровня монетизации и, частично, к сокращению срочности (длительности) депозитов. В среднем в мире степень монетизации к ВВП составляет около 50%. Чем сильнее экономика, тем выше этот показатель. Украине для создания достаточной базы, чтобы возобновить кредитование, нужно вернуться на уровень монетизации 35 — 45%. Но для этого надо пройти период высоких процентных ставок. Потому что цена денег — это основной фактор возврата денег в банковскую систему.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова отметила ряд позитивных структурных изменений в связи с вступлением в силу Закона о валютной либерализации, среди которых:

1. Новые механизмы обмена валют для физических лиц – в безналичной форме онлайн и в наличной через банкоматы. Конечно, объемы этих операций пока мизерны (за первую неделю общий объем приобретенной через онлайн банкинг валюты составил около 19 млн. долларов США). Но с другой стороны их очевидное удобство для клиентов будет способствовать переводу определенных объемов валютообмена из серого рынка в официальный сегмент. К тому же цена такой операции значительно дешевле в сравнении с наличными операциями, благодаря чему банки в онлайн предлагают более выгодные курсы.

2. Разрешение нерезидентам проводить расчеты через гривневые счета в пределах Украины приведет к снижению потребности в покупке продаже валюты. С другой стороны, возможность упростить административные операции с украинскими партнерами будет способствовать интересу иностранных компаний к украинскому рынку, что в свою очередь увеличит поступление валюты в Украину.

3. Очень важные изменения для бизнеса – отмена Т + 1 (резервирование гривны для покупки валюты предприятиями за 1 день до операции) и уменьшение с 1 марта нормы обязательной продажи валютных поступлений в 30% (с 50%). Это добавит гибкости и оперативности в ведении внешнеэкономической деятельности. Для валютного рынка в целом это дополнительный фактор волатильности. Но в НБУ достаточно рычагов для сглаживания локальных колебаний. Кроме того, увеличение со временем количества игроков на валютном рынке усилит способность рынка поглощать временные дисбалансы, которые сегодня способны существенно расшатывать рынок в пределах дня.

Что касается узких мест законодательства, то среди наиболее критичных (над которыми НАБУ сейчас совместно работает с банками и НБУ) Елена обозначила такие:

1) банки должны проявлять и контролировать платежи своих клиентов-резидентов в гривне на счета нерезидентов, открытые в других банках, но стопроцентно надежного механизма их выявления и нет;

2) задержка с утверждением обновленного порядка открытия счетов создала определенный вакуум и коллизии, которые препятствуют открытию счетов нерезидентам и осуществления определенных операций;

3) требование о соответствии процентных ставок по кредитам от нерезидентов рыночным: здесь банки между трех огней – клиентами, НБУ и, потенциально, налоговиками;

4) и вопрос в Министерство экономического развития и торговли – «о жизни после смерти» только отмененной 37-й статьи Закона о внешнеэкономической деятельности и перечня исключений из режима контроля сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам (последнее особенно актуально для услуг, отмена контроля и актов для которых несколько лет назад считалось одним из достижений правительства).

Директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в числе достижений прошлого года, а также первых успехов валютной либерализации отметил:

- Постепенное «углубление» межбанковского валютного рынка. В первую очередь – за счет увеличения объемов операций импорта-экспорта. Но и банки начали активнее торговать на межбанковском рынке.

- Появление системы Matching (электронный стакан), предложенной компаниями Refinitiv и Bloomberg, благодаря которой актуальный курс доллара к гривне доступен онлайн.

- Значительное присутствия НБУ на валютном рынке: приблизительно 40% торговых дней в году (почти каждый 2-й день). С ростом резервов и стабилизацией условий участие регулятора будет сокращаться.

- Плавающий курс.

- Увеличение граничных сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам с 180 до 360 дней.

- Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30%.

- Отмена требований Т1.

- Отмена индивидуальные лицензии как класса.

- Возможность репатриировать дивиденды за 2018 год для бизнеса — до 7 млн евро в месяц.

- Отмена лимита на досрочное погашение внешних обязательств, а также расширение возможности использования форвардных контрактов.

- Банки получили возможность совершать операции СВОП.

- Банки могут продавать государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, своим клиентам как в гривне, так и в иностранной валюте.

В свою очередь, директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз анонсировал упрощенный порядок получения и переоформления лицензий:

- генеральная лицензия для банков на осуществление валютных операций отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять на основании банковской лицензии;

- для небанковских финучреждений генеральные валютные лицензии трансформируются в лицензии на валютные операции;

- упрощены требования для получения новых лицензий для финкомпаний. В частности, снижены требования к капиталу до 5 млн грн, что позволит учреждению открыть 50 точек обмена;

- сложнее обстоят дела с компаниями по страхованию жизни: большинство из них получали лицензии до вступления в силу изменений закона «О страховании» и введения требования к капиталу в 10 млн евро и имеют значительно меньший капитал. Сейчас у страховых есть определенный переходный период.

Начальник управления департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк пообещал, что НБУ будет реже проверять подопечных на предмет проведенных ими валютных операций.

Раньше Нацбанк устанавливал жесткий график проверок: существовало 12 направлений, которые нужно было обязательно мониторить. Теперь проверки будут проводиться от одного раза в год до одного раза в 5 лет. Частота будет зависеть от степени рискованности операций, которые проводит банк, и данных в отчетности финучреждения.

Об опыте прохождения валютной либерализации в Грузии рассказал руководитель отдела продаж крупнейшего застройщика в Грузии – компании ОРБИ ГРУПП Павел Михневич. С 2004 по 2011 год в Грузии проводились реформы всего: антикоррупционное законодательство, полиция, суды, налоговая и т.д. Из 26 налогов, действовавших до 2003 года, в 2008-м осталось всего 6. Также есть закон об экономической свободе, который запрещает правительству пересматривать ставки действующих налогов и добавлять новые налоги без проведения референдума. Страна сняла все ограничения на инвестиции. Процедура открытия счета, подачи заявки на ипотечный кредит, может проходить по скайпу. Клиент может проходить собеседование, находясь в Киеве. Единственный документ, который требует Грузия – это загранпаспорт. Все эти шаги привели к тому, что Грузия сейчас занимает 6-е место в мире и 2-е в Европе по простоте ведения бизнеса.

В демо-зоне форума прошла выставка специализированного оборудования для работы с валютой (детекторы валют, счетчики, сортировщики, упаковщики банкнот) от мирового поставщик банковского оборудования в Украине компании Cassida Corporation.

А также участники получили возможность провести полное тестирование нового программно-технический комплекс для осуществления валютообменных операций от компании РЕНОМЕ-СМАРТ. Данное устройство способно стать полноценной заменой пункта обмена валют. Кроме прямой функции валютообмена, аппарат:

- позволяет выдавать переводы физическим лицам из-за границы сразу в национальной валюте;

- проводит валидацию купюр (не принимает фальшивые или подозрительные);

- имеет широкие возможности интеграции с АБС банк, дистанционный мониторинг технического состояния и наполненности кассет;

- печатает квитанции с помощью чекового термопринтера.

Завершился форум грандиозным розыгрышем призов среди участников:

- Гостевого тура all inclusive от компании Орби Групп в солнечную Грузию, который, кроме экскурсионно-развлекательной программы, включает гала-ужин с неповторимым Вахтангом Кикабидзе.

- 4,5 литра ирландского виски восьмилетней выдержки от глобального производителя профессионального банковского оборудования и комплексных решений для обработки наличных денег – компании Cassida;

- оригинальные картины: «Money Lisa», «BENJI’S TO BURN» и «Obsidian Franks» от сайта о финансах и инвестициях Минфин.

Организаторы: BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua.

Форум прошел в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.