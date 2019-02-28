Sony ушла с рынка консолей

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Компания объявила, что последние два варианта системы, присутствовавшие на рынке, больше не выпускаются.
Ещё в прошлом году один из руководителей Sony заявил, что производство и поставка всех версий устройства завершится в 2019 году. У компании нет планов по выпуску какого-либо наследника.
Sony перестала регулярно публиковать информацию о продажах отдельных платформ в своих отчётах для инвесторов ещё в 2013 году, поэтому нет официальных данных о том, как PS Vita продавалась в течение всего своего семилетнего жизненного цикла. Сторонние оценки называют показатели продаж в диапазоне 10-15 миллионов единиц (по данным VGCharts – 16,1 млн.).
Sony прекратила выпускать игры для PlayStation Vita ещё в 2015 году, а в 2018 году остановила производство физических носителей для игр под портативную консоль. Февраль был последним месяцем, когда сервис подписки PlayStation Plus выдавал бесплатные игры для владельцев Vita.
На момент запуска PlayStation Vita наблюдался быстрый и неудержимый рост мобильных игр на смартфонах и планшетах, которые делали специализированное игровое карманное решение гораздо более нишевым продуктом, чем это было в случае PlayStation Portable и других портативных консолей прошлого.
Выпустит ли Sony когда-нибудь новую портативную игровую систему – не ясно. Пример Nintendo Switch показывает, что при определённом подходе такие продукты вполне могут быть успешными.
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