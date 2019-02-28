НБУ: денежная база в начале года сократилась из-за праздников

Денежная база за январь уменьшилась на 1,6% из-за сезонного снижения объемов наличности в послепраздничный период. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль.

“Уменьшение денежной базы в январе (на 1,6% м/м) стало следствием сезонного снижения объемов наличности в послепраздничный период, тогда как в годовом измерении ее прирост замедлился. Годовые темпы прироста денежной базы остались практически на уровне предыдущего месяца (9,3 %)”, – отметили в НБУ.

При этом указано, что годовые темпы прироста денежной массы ускорились (до 7,0% г/г) благодаря ускорению роста депозитов.

“Годовые темпы роста гривневых депозитов корпоративного сектора ускорились до 10,2%, домохозяйства (за исключением ФЛП) – до 15,6%, что отражало бюджетные операции, дальнейший рост заработных плат и пенсий, а также увеличение доходности депозитов”, – добавили в Нацбанке.

Также указано, что в январе кредитная активность банков в целом оставалась слабой, хотя продолжался рост остатков по гривневым кредитам домохозяйств (кроме ФОТ). Однако он компенсировался уменьшением остатков кредитов, предоставленных корпоративному сектору на фоне сезонного снижения деловой активности, указали в НБУ.