В бюджет за два месяца собрали 130 млрд грн пошлин и налогов

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В январе-феврале в общий фонд госбюджета собрано почти 130 млрд грн, что на 7,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины.
“По оперативным данным, в январе-феврале 2019 года поступления (сбор) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым ГФС, составили 129,8 млрд грн. Это на 9,4 млрд грн, или на 7,8% превышает соответствующий показатель января-февраля 2018 года”, – сообщили фискалы.
В общий фонд госбюджета в феврале текущего года, как отмечается, собрано 67,7 млрд грн, что на 7,4 млрд грн, или на 12,3% превышает поступления января прошлого года.
Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в феврале, по данным ГФС, собрано 42,1 млрд грн. Это на 17,6% или на 6,3 млрд грн превышает прошлогодний показатель. Таможенных платежей – 25,6 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или на 4% больше, чем в феврале прошлого года.
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