Введение США пошлин может стоить Volkswagen до €3 млрд

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Реализация угрозы президента США Дональда Трампа обложить немецкие автомобили новыми импортными пошлинами грозит автопрому миллиардными убытками.
Худший сценарий для концерна Volkswagen просчитал его шеф Герберт Дисс, сообщает Altmark Zeitung.
“Это было бы трудно переварить. Нам это могло бы стоить от 2 до 3 миллиардов евро, в худшем случае, при пошлине в 25%”, – сказал Дисс.
К тому же, отметил он, это негативно скажется на занятости. “Это серьезная угроза, которой мы стараемся всеми силами избежать”, – сказал он.
Дисс отметил, что все же не теряет надежды, что ситуация утрясется, и назвал встречу производителей, которая состоялась с Трампом, “хорошей”.
Volkswagen намерен продолжить свое производство в Соединенных Штатах и вложит еще 800 миллионов долларов в завод в городе Чаттануга, а также тесно сотрудничает с американскими компаниями Ford и Microsoft.
Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем в ближайшие дни намерена побывать в Вашингтоне и провести там переговоры.
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