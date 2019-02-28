Межбанк: понедельник оказался достаточно активным

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В понедельник, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе, активность на межбанке резко возросла. Сработали все факторы и не только в связи с тем, что клиенты вошли в обычный деловой ритм после начала месяца, но и в первую очередь – за счет действий “дочек” иностранных компаний. Они начали скупать валюту под репатриацию дивидендов, чем добавили спроса на межбанке.
Началась сессия с проседания котировок с пятничных вечерних декларативных 26,82/26,85 гривен до 26,76/26,80 уже на 10 часов.
В период с 10 до 11 часов курс уже подкорректировался до уровня 26,82/26,85 как за счет выхода на торги первых “дочек” нерезидентов, выводящих дивиденды, так и за счет действий Нацбанка. НБУ выходил на рынок в «анонимном» формате через Matching с интервенцией по выкупу доллара и купил по нашим наблюдениям до 15 млн долларов по 26,80-26,81 гривен. Это поддержало котировки и до обеда курс уже находился в пределах уровня 26,81/26,835.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксировали на отметке 26,8206 гривен за доллар. После обеда курс на единичных сделках и действиях небольших игроков чуть подрос к 16 часам до отметки 26,82/26,855 гривен, а завершилась сессия котировками 26,815/26,845.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,82 / 26,85
евро – 30,40/ 30,44
российский рубль – 0,407 / 0,408
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