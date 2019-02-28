В каких микрорайонах Киева самые большие очереди в детсад (инфографика)

В Киеве сейчас прописано 215 тысяч детей дошкольного возраста, а заявок в детский сад – 270 тысяч. Разница обусловлена ​​тем, что есть возможность подать электронную заявку сразу в несколько садов.

Об этом сообщает поисковик жилья ЛУН.

Сейчас в столице около 400 коммунальных детсадов без специализации, которые и принимались в учет.

Самые большие очереди сейчас в спальных районах. Это Теремки, Осокорки, Позняки, Академгородок и Минский массив.

Средние очереди на Троещине и в Дарнице. Полтора года назад на Троещине открылся сад № 362, а в якорном ЖК Дарницы «Комфорт Тауне» люди чаще готовы платить за частные дошкольные учреждения.

Маленькие очереди в центральной части города, а также на Воскресенке и Лесном массиве.

Также эксперты портала проанализировали количество жилья и садов, которые сейчас строятся в Киеве, и вычислили примерную будущую очередь через 2-3 года.

Самая большая очередь должна быть на Славутиче. Там запланирована большая школа, совмещенная с детсадом с собственной территорией. Однако сад будет небольшой и встроенный в жилой дом. Поэтому спрос там будет значительно превышать предложение, а очередь – только расти.

Разгрузится Академгородок и частично районы вдоль проспекта Науки.

Также должно стать посвободнее на Позняках. Там планируют открыть новые сады.