В каких микрорайонах Киева самые большие очереди в детсад (инфографика)

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В Киеве сейчас прописано 215 тысяч детей дошкольного возраста, а заявок в детский сад – 270 тысяч. Разница обусловлена тем, что есть возможность подать электронную заявку сразу в несколько садов.
Об этом сообщает поисковик жилья ЛУН.
Сейчас в столице около 400 коммунальных детсадов без специализации, которые и принимались в учет.
Самые большие очереди сейчас в спальных районах. Это Теремки, Осокорки, Позняки, Академгородок и Минский массив.
Средние очереди на Троещине и в Дарнице. Полтора года назад на Троещине открылся сад № 362, а в якорном ЖК Дарницы «Комфорт Тауне» люди чаще готовы платить за частные дошкольные учреждения.
Маленькие очереди в центральной части города, а также на Воскресенке и Лесном массиве.
Также эксперты портала проанализировали количество жилья и садов, которые сейчас строятся в Киеве, и вычислили примерную будущую очередь через 2-3 года.
Самая большая очередь должна быть на Славутиче. Там запланирована большая школа, совмещенная с детсадом с собственной территорией. Однако сад будет небольшой и встроенный в жилой дом. Поэтому спрос там будет значительно превышать предложение, а очередь – только расти.
Разгрузится Академгородок и частично районы вдоль проспекта Науки.
Также должно стать посвободнее на Позняках. Там планируют открыть новые сады.
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