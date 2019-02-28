В Киеве закрывают Шулявский мост на ремонт

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В связи со строительными работами Шулявский путепровод будет перекрыт, а движение транспорта будет организовано прилегающими улицами.
Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений” города Киева Александр Здольник.
Путепровод закроют 16 марта 2019 года.
По его словам, работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта — на следующий день после перекрытия.
“Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы — это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтобетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков”, — пояснил чиновник.
К концу 2019 планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина — 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
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