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Флагман OnePlus 7 с выдвижной камерой показали на видео

Флагман OnePlus 7 с выдвижной камерой показали на видео

Ресурс Pricebaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7, пока не представленного производителем официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), совладелец ресурса Slashleaks, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

OnePlus 7 на первый взгляд похож на предшественника. Но есть и заметные отличия. Во-первых, тыльная камера получила дополнительный сенсор и стала тройной. Во-вторых, дисплей теперь занимает 95% передней панели и не имеет никаких вырезов. Это было достигнуто благодаря перемещению фронтальной камеры в выдвижной модуль.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Размеры составляют 162,6 х 76 х 8,8 мм, с учётом выступа камеры — 9,7 мм. На нижней грани находится порт USB Type-C и решётка динамика. Верхняя кромка даёт доступ к модулю фронтальной камеры и микрофону. Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а ёмкость аккумулятора — 4150 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.

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По материалам bigmir.net
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