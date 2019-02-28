Найти работу при помощи Telegram: ТОП-5 каналов

На нашем канале @Finance_ukr мы рассказываем о рейтингах работодателей и зарплатах, которые получают украинцы.

А вот найти достойную работу с достойной зарплатой советуем на специальных каналах. Здесь подробно публикуют требования к кандидатам, описание работодателя и особенности вакансии.

Телеграмм-каналы для поиска работы в офисе и удаленно:

@space_job — канал с вакансиями от лучших IT, digital, media компаний Украины. Преимущества канала: прямая связь с работодателями и уникальный формат. 4 основных города: Киев, Львов, Харьков, Днепр.

@zaichenkoteam — первая телеграмм-площадка с вакансиями и предложениями работы от $2500. Здесь вам помогут решить любую задачу в бизнесе.

@workremotely — надоело ездить в офис каждый день? Хотите путешествовать и работать одновременно? Канал с вакансиями на удаленную работу от 500$ и выше.

@OpportunityforjobUA — это ежедневная порция шансов построить успешную карьеру! Только престижные и высокооплачиваемые вакансии от международных организаций, фондов и лучших работодателей.

@Kiev_job — канал, на котором ежедневно публикуются актуальные вакансии столицы. Если хотите найти хорошую работу с достойной зарплатой в Киеве — подписывайтесь.