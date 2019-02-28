В Раде предлагают предусмотреть штрафы за травлю на работе

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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №10118 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии моббингу”, которым предусматривается ответственность за травлю на работе.
Информация обнародована на сайте парламента.
В частности, законом предлагается определить моббинг как деяния участников трудовых отношений, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом насилии, в том числе с применением электронных средств коммуникации, совершаемые в отношении работника предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности , а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами или таким лицом относительно других участников трудовых отношений с целью унижения их человеческого достоинства по определенным признакам, создание в отношении них напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и принуждение участника трудовых отношений к смене места работы.
Законопроектом устанавливается административная ответственность за такие действия.
Штрафы: Травля на работе влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
Моббинг, совершенный группой лиц или повторно в течение года после наложения админвзыскания, влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 таких минимумов (от 1700 до 3400 гривен) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.
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