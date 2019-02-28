С начала года Украина заработала на аренде госимущества 263 миллиона гривен

Аренда государственного имущества с начала 2019 года принесла бюджету Украины 263 миллиона гривен.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

“263 миллиона гривен с начала года принесла бюджету аренда государственного имущества. За февраль государство получило 141 миллион. По результатам 2 месяцев опережаем плановые показатели на 63 миллиона и при сохранении динамики поступлений запланированные госбюджетом 1,2 миллиарда гривен сможем выполнить в начале осени”, – написал Трубаров.

Председатель Фонда госимущества подчеркивает необходимость принятия разработанного Фондом нового закона об аренде.

“Этот проект закона неоднократно обсуждался на правительственных совещаниях, рабочих группах, и его принятие непременно увеличит доход от аренды государственного имущества”, – добавил он.