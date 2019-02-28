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Украинцы могут получить дополнительную льготу за кружки детей

Украинцы могут получить дополнительную льготу за кружки детей

С 1 января 2019 года родители, занимающиеся развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Ориентировочный размер такой скидки – 18% от уплаченной суммы.

Обязательное условие – официальный договор с учебным заведением, где будет прописано, кто предоставляет и получает услугу, сумма оплаты и срок.

Какие документы необходимы для получения льготы:

  • копия паспорта;
  • копия идентификационного номера;
  • копия справки о доходах по форме №3;
  • копия договора с учебным заведением;
  • копия квитанций (чеков, платежных поручений) об оплате обучения;
  • оригиналы документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах;
  • заявление, в котором указаны реквизиты счета для перечисления возмещения.

Куда обращаться с документами? Необходимо обратиться в отделение фискальной службы по месту жительства.

Когда вернутся средства? В течение 60 дней с момента подачи всех необходимых документов.

По материалам Finance.UA
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