Украинцы могут получить дополнительную льготу за кружки детей

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С 1 января 2019 года родители, занимающиеся развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
Ориентировочный размер такой скидки – 18% от уплаченной суммы.
Обязательное условие – официальный договор с учебным заведением, где будет прописано, кто предоставляет и получает услугу, сумма оплаты и срок.
Какие документы необходимы для получения льготы:
Куда обращаться с документами? Необходимо обратиться в отделение фискальной службы по месту жительства.
Когда вернутся средства? В течение 60 дней с момента подачи всех необходимых документов.
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