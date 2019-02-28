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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,02 грн до 26,86 грн (-0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,900/26,930 до 26,810/26,835 (-0,3%/-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,86/27,09 до 26,72/26,95 (-0,5%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

Доллар достаточно устойчиво снижается к гривне с середины февраля, и эта динамика будет, по всей видимости, продолжена, комментирует для Finance.ua Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

С его слов, основной фактор предложения валюты – продажи населения.

“Как правило, продажа валюты «физиками» увеличивается накануне праздников, и этот же самый эффект мы будем наблюдать перед 8 марта. На начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках – около 26,6/26,8 грн”, – прогнозирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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