НБУ разъяснил причину дефицита госбюджета в январе

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Причиной дефицита государственного бюджета в январе 2019 года на уровне 11,9 млрд грн стало падение доходов на фоне резкого увеличения расходов.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль.
“В январе государственный бюджет выполнен с дефицитом (11,9 млрд грн) вследствие падения доходов (на 1,2% г/г) на фоне резкого увеличения расходов (на 40,4% г/г)”, – указали в НБУ.
Уменьшение доходов, как отмечается, частично вызвано временным фактором – значительными объемами возмещения НДС на уровне 19,7 млрд грн. Другими факторами, по данным Нацбанка, были слабый импорт, укрепление гривны и резкое падение производства табачных изделий.
Стремительный рост расходов, говорится в обзоре НБУ, связан прежде всего со значительными затратами на социальное обеспечение, а именно – на поддержку Пенсионного фонда.
“Благодаря традиционному для начала года профициту местных бюджетов сводный бюджет имел незначительное отрицательное сальдо (0,4 млрд грн)”, – указали в центральном банке Украины.
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