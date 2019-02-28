Киев-Рига: как сэкономить на новом рейсе из Украины

Лоукостер Wizz Air запустил новые рейсы для украинцев, которые позволят существенно сэкономить на перелетах. Первый рейс Киев-Рига вылетел 2 марта в 10-55.

Новый рейс позволяет добраться в Ригу всего за час сорок – прибыть самолет должен в 12-35.

Обратный путь занимает два часа 10 минут – в Киев самолет прибыл в 14-45.

Мои Fiнансы:

Самолеты по рейсу Киев- Рига будут летать по вторникам и субботам, а с августа еще и по четвергам.

Цены на полеты отличаются в разные дни, но, например, полет на ближайшем рейсе во вторник 5 марта по состоянию на понедельник 4 марта – 1819 грн с одного взрослого в одну сторону.

В случае предзаказа билетов наперед цены у компании меняются.