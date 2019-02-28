Крымский вкладчик отсудил у ПриватБанка 160 млн грн

19 февраля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил иск крымского вкладчика к ПриватБанку (в деле №757/50724/17-ц) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 5,8 млн долл (158,9 млн грн).

Согласно судебным материалам, истцом по этому делу является Химченко Андрей Иванович.

По данным СМИ, Химченко Иван Сергеевич был директором Феодосийской нефтебазы.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что после российской аннексии Крыма Приватбанк перевел свои крымские активы и пассивы “на дочернюю структуру – компанию «Финилон»” (цитата). “Речь идет о порядка 8 млрд грн кредитов и депозитов”, – отмечала Е. Рожкова, подчеркивая, что “на момент национализации на балансе банка не было никаких крымских активов и никаких крымских обязательств”.

Уже экс-глава правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак уточнил, что “активы в размере около 14 млрд грн в Крыму были конфискованы местной “властью”, а вкладчики примерно на 10 млрд грн остались”.